Pepe Gonçalves celebra vice-campeonato mundial: "Estou de alma lavada, esse vice é algo gigante!"

Um resultado histórico e muito comemorado. Pepe Gonçalves deixou Paris-2024 sem a sonhada medalha olímpica em sua terceira participação nos Jogos mas, pouco mais de um mês do fim das Olimpíadas, o paulista encerrou a temporada com chave de ouro. No último domingo, Pepe subiu ao pódio na etapa final das Copas do Mundo para receber a medalha de bronze em La Seu d'Urgell (Espanha) e ratificar sua posição entre os melhores do caiaque cross na atualidade.

O resultado garantiu ao canoísta o vice-campeonato no ranking mundial da temporada 2024, apenas um ponto atrás do britânico Joseph Clarke, ouro no Rio-2016 e atual vice-campeão olímpico (215 contra 216 do rival). O neozelandês Finn Butcher, ouro em Paris, terminou em oitavo. Pepe chegou à final em três das quatro etapas de Copas do Mundo que disputou na temporada.

"Estou de alma lavada. Não foi uma temporada fácil, não foi fácil virar a chave depois de Paris-2024, porque os resultados que eu esperava não vieram, então voltar para as competições na Europa, na Itália e na final na Espanha, foram lutas mentais e físicas muito duras para mim. Apesar da exaustão, consegui me manter ativo, focado em fazer o meu melhor", disse.