'Mais leve', Abel vê busca 'jogo a jogo' pelo tri do Brasileirão

O Palmeiras bateu o Vasco por 1 a 0, no último domingo (23), no Estádio Mané Garrincha, e o técnico Abel Ferreira projetou a briga com o Botafogo pelo título do Campeonato Brasileiro e diz que se vê mais leve com menos jogos no calendário.

"Primeiro, jogar um jogo de cada vez. Eu, pessoalmente, me sinto mais leve, mais tranquilo, durmo melhor, não tenho tantas viagens, minha família agradece, minha esposa diz que eu estou mais bem humorado em tudo em casa, isso é bom. Tem tudo a ver com isso, esse descanso nos dá anos de vida, jogar de domingo a domingo", começou.

"Neste momento, a classificação diz que é o Botafogo que está na frente e por mérito próprio, trabalho dos seus jogadores, trabalho da sua direção, do seus treinador e nós vamos jogo a jogo, um jogo de cada vez", completou.