'Final' entre Santos e Novorizontino reúne duas das melhores defesas da Série B

Nesta segunda-feira, o confronto direto entre Santos e Novorizontino reúne as duas melhores defesas da Série B. Com apenas 19 sofridos, o Peixe é o time com menos gols tomados na competição, seguido do Tigre, que conta com 21, assim como Mirassol e Operário.

A defesa santista passou em branco em 13 dos 27 jogos disputados até aqui. Do outro lado, o Novorizontino conseguiu completar 11 partidas sem ser vazado.

No primeiro turno, em jogo realizado em Novo Horizonte, o Santos perdeu por 3 a 1. Assim, até aqui, é o jogo em que a defesa santista foi mais vezes vazada. Do outro lado, o duelo em que a zaga do Tigre sofreu mais gols foi contra o Ceará, pela quarta rodada, quando perdeu por 3 a 0.