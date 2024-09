Em jejum há sete rodadas no Brasileiro, Athletico-PR anuncia a saída do técnico Martín Varini

No comunicado da demissão, o Athletico informou que o treino desta terça-feira será liderado pela comissão técnica permanente do clube.

O Furacão retorna aos gramados nesta quinta-feira, contra o Racing, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Estádio Presidente Perón. Na ida, o time brasileiro venceu por 1 a 0.

Já pelo Brasileirão, o time, atualmente em 13º, com 31 pontos, encara o Flamengo no próximo domingo, pela 28ª rodada. Desta vez às 20h, no Maracanã.