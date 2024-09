Meia do Corinthians, Coronado analisa jogo contra o Fortaleza: 'Temos que dominar'

O meia Igor Coronado, destaque recente na equipe do Corinthians, analisou a partida contra o Fortaleza, válida pela volta das quartas de final da Copa Sul-Americana. O camisa 77 entende que o Timão não pode deixar a vantagem construída na ida interferir na partida e pede que a equipe domine o adversário novamente.

"Eu creio que a gente tem que entrar neste jogo esquecendo da vantagem. A gente não pode deixá-los jogarem. Estaremos em casa e temos que tentar dominar o jogo. Claro que a gente vai saber da vantagem, porém ela não vai nos ajudar durante o jogo, nos 90 minutos. Se a gente focar nela vamos só defender. Temos que tentar dominar o jogo mais uma vez", disse Coronado à Corinthians TV.

Coronado foi o autor do primeiro gol corintiano no confronto de ida, na Arena Castelão. Depois, Yuri Alberto anotou o segundo tento na reta final de partida. Assim, um simples empate na Neo Química Arena garante o Timão na semifinal do torneio continental.