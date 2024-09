Corinthians x Fortaleza: veja informações e prováveis escalações do jogo pela Copa Sul-Americana

O Corinthians recebe o Fortaleza na Neo Química Arena nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), pela volta das quartas de final da Copa Sul-Americana.

Na ida, na Arena Castelão, o Timão venceu por 2 a 0, com gols de Igor Coronado e Yuri Alberto. Assim, a equipe comandada por Ramón Díaz avança às semis apenas com um empate em Itaquera, enquanto uma vitória do Leão do Pici por dois tentos de diferença levaria a eliminatória para as penalidades máximas. O time de Vojvoda avança no tempo normal se vencer por três gols ou mais.

Além do triunfo na ida, o Corinthians conseguiu resultado positivo no último sábado, pelo Campeonato Brasileiro. A equipe venceu o Atlético-GO por 3 a 0 na Neo Química Arena e subiu para a 17ª posição, com 28 pontos.