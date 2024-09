Com problemas de lesão no setor, técnico do Palmeiras elogia lateral direito da base

Após a vitória contra o Vasco, Abel, ainda, destacou a integração entre a base e o profissional. As Crias da Academia, recentemente, tem rendido ao clube tanto na parte financeira quanto na esportiva.

"O treinador da equipe principal é muito generoso, juntamente com o Castanheira, temos uma relação próxima com o João Paulo, da base, e com o treinador da base e pensamos sempre naquilo que é melhor para o Palmeiras como um todo, portanto, pode ser que sim no meio da semana, mas eles têm jogo segunda-feira", finalizou.

Como disse Abel, o Palmeiras enfrenta o Cruzeiro, na volta da final do Brasileiro sub-20, nesta segunda-feira, às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque. Na ida, o embate terminou em empate por 2 a 2.