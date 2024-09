Com lesão na coxa, Talles Magno vira desfalque no Corinthians; veja tempo de recuperação

Talles se junta ao volante Alex Santana no departamento médico do Timão. Outros nomes também são baixas por questões físicas e não devem voltar a entrar em campo nesta temporada, como Ruan Oliveira, Maycon e Diego Palacios.

Com a camisa do Corinthians, Talles possui nove jogos (sete como titular), com três gols e duas assistências. O jogador tem contrato de empréstimo com o alvinegro até meio da próxima temporada.