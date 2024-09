Com ida ao Cruzeiro, Diniz pode reencontrar o Fluminense pelo Brasileirão

Após demitir Fernando Seabra, o Cruzeiro foi rápido e anunciou o técnico Diniz ainda nesta segunda-feira. Marcado pela conquista inédita da Libertadores (2023), ele pode reencontrar o Fluminense no Maracanã.

Pela 29ª rodada do Brasileirão, as equipes se enfrentam às 21h30 (de Brasília) do próximo dia 3, com mando do Tricolor. Pelo clube carioca, o treinador, ainda, conquistou um Campeonato Carioca (2023) e uma Recopa Sul-Americana (2024).