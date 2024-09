CBF divulga diálogo entre árbitro e VAR em lance polêmico de Vasco x Palmeiras; confira

Com as falas do VAR, Rafael decidiu revisar o lance no vídeo e, em pouco tempo, anulou a infração para assinalar bola ao chão para o Cruzmaltino.

"Ele está recolhendo esse braço. Vou reiniciar com bola ao chão ao Vasco", argumentou o árbitro. Após a partida, o atacante Vegetti questionou a decisão da arbitragem e afirmou que o Palmeiras foi favorecido.

"Só que outra vez acontece um lance contra o Palmeiras. Joguei três jogos contra eles e nos três eles foram beneficiados pelo árbitro. O juiz fala que foi mão, mas foi fora da área. Depois ainda me dá cartão amarelo. Não sei o porquê, mas sempre é para o Palmeiras. Temos que melhorar, mas a situação foi clara. Foi chamado pelo VAR. Assim é impossível", declarou o centroavante.

Com 53 pontos, o Verdão está na segunda colocação do Campeonato Brasileiro, com três a menos do que o Botafogo. Pela 28ª rodada, o Palmeiras enfrenta o Atlético-MG, às 18h30 (de Brasília) do próximo sábado, no Brinco de Ouro, em Campinas.