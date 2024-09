Capitães de Fortaleza e Bahia trocaram figurinhas antes da bola rolar no Castelão

No confronto entre Fortaleza e Bahia pela rodada do Campeonato Brasileiro no sábado, às 21h (de Brasília), no Estádio Castelão, os capitães das equipes, Lucero e Everton Ribeiro respectivamente, surpreenderam suas torcidas ao trocarem figurinhas do álbum Brasileirão 2024 durante os cumprimentos pré-jogo.

A iniciativa inédita no futebol brasileiro faz parte de uma ação da Panini Brasil, líder no setor de colecionáveis e criadora do álbum. A partida terminou Fortaleza 4 x 1 Bahia.

Articulada em parceria com a CBF (Confederação Brasileira de Futebol), o Fortaleza Esporte Clube e o Esporte Clube Bahia, para destacar o álbum Brasileirão 2024, a ação mostra que, para o colecionador, todo momento é uma oportunidade para troca de figurinhas. Como complemento da ação, o capitão do Fortaleza jogou com a numeração diferente: em seu uniforme podia ser visto o número referenciando sua figurinha no álbum. A partida terminou Fortaleza 4 x 1 Bahia.