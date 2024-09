Brusque ganha do Amazonas e fica a um ponto do primeiro time fora do Z4 da Série B

Na noite desta segunda-feira, o Brusque ganhou do Amazonas por 1 a 0, pela 28ª rodada da Série B, no Estádio Dr. Hercílio Luz. Com o resultado, a equipe ficou a um ponto do primeiro time fora do Z4.

Com 29 pontos, o time de Santa Catarina está na 17ª colocação, atrás de Paysandu (30). Já os visitantes ocupam a décima posição, com 39.

Em seu próximo compromisso, o Brusque encara o Ceará, nesta sexta-feira, às 19h (de Brasília), na Arena Castelão. Já o Amazonas duela contra a Chapecoense, no mesmo horário, na quinta, no Estádio Dr. Hercílio Luz.