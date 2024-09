Brasil brilha com títulos de Raicca Ventura e Augusto Akio no Mundial de Park

O domingo de finais no Mundial de Park disputado na Itália marcou mais um dia histórico para o Brasil no skate. Raicca Ventura ganhou o primeiro título de uma brasileira em um evento de Park homologado pela federação internacional e Augusto Akio triunfou entre os homens, com Pedro Barros no segundo lugar do pódio.

Seguindo o cronograma da semana, a final feminina abriu as disputas do domingo. Raicca Ventura assumiu a primeira colocação logo na primeira volta, com 89.68. Na segunda apresentação, a skatista brasileira melhorou ainda mais sua nota, com um 93.73.

"Acabei de pegar a medalha e o troféu de primeiro lugar. Não dá nem para explicar a sensação. Estou muito feliz e grata. Agradeço primeiramente a Deus e também a todo mundo que me ajudou e acreditou no meu potencial. E agradeço aos meus pais também, que estão aqui", comemorou Raicca.