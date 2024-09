Ypiranga x Londrina: veja prováveis escalações e onde assistir ao confronto pela Série C

Ypiranga e Londrina realizam o único duelo de Série C deste domingo, às 18h30 (de Brasília), no Estádio Colosso da Lagoa, em Erechim, Rio Grande do Sul. A partida será a primeira do returno do grupo C da segunda fase da competição.

As duas equipes se encontram novamente após terem empatado em 2 a 2 no último dia 14. Enquanto o Ypiranga é o terceiro colocado do grupo com três pontos, o Londrina é o último, com apenas um ponto. Ferroviária e Athletic, que jogam nesta segunda, ocupam as duas primeiras colocações, que garantem a promoção para a Segunda Divisão.