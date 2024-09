Vegetti cobra postura do Vasco e reclama da arbitragem em confronto contra o Palmeiras pelo Brasileirão

O argentino reclamou muito da não marcação do pênalti de Vanderlan, que cortou um cruzamento com o braço. O árbitro deu falta fora da área, mas anulou o lance, que foi dentro da área, e alegou que não houve intenção do jogador palmeirense.

"Só que outra vez acontece um lance contra o Palmeiras. Joguei três jogos contra eles e nos três eles foram beneficiados pelo árbitro. O juiz fala que foi mão, mas foi fora da área. Depois ainda me dá cartão amarelo. Não sei o porquê, mas sempre é para o Palmeiras. Temos que melhorar, mas a situação foi clara. Foi chamado pelo VAR. Assim é impossível", declarou.

O Vasco volta a campo nesta quarta-feira, contra o Cuiabá, em São Januário. A partida foi adiada da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.