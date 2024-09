Marçal exalta Gregore após assistência no gol da vitória botafoguense contra o Fluminense

O Botafogo se manteve na liderança do Campeonato Brasileiro com a vitória sobre o Fluminense. O triunfo no Maracanã veio com o gol de Luiz Henrique nos acréscimos.

A jogada foi toda do volante Gregore. O jogador roubou a bola de Felipe Melo na área e se jogou para dar o passe para Luiz Henrique.