Manchester City marca no último segundo, empata com o Arsenal e segue na liderança do Campeonato Inglês

O Manchester City recebeu o Arsenal, neste domingo, pela quinta rodada do Campeonato Inglês. No Etihad Stadium, as duas equipes empataram em 2 a 2. Haaland e John Stones marcaram para o time da casa, enquanto Ricardo Calafiori e Gabriel Magalhães anotaram os gols dos visitantes.

Com o resultado, o Manchester City segue na liderança do Campeonato Inglês, com 13 pontos conquistados. A equipe de Pep Guardiola está invicta na competição, com quatro vitórias e um empate. Por outro lado, o Arsenal vai aos 11 tentos, mas cai para a 4ª posição.

O Manchester City volta a campo nesta terça-feira, às 15h45 (de Brasília), quando recebe o Watford, no Etihad Stadium. O Arsenal encara o Bolton Wanderes nesta quarta-feira, também às 15h45, no Emirates Stadium. As duas partidas são válidas pela terceira fase da Copa da Liga Inglesa.