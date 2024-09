Lando Norris domina do início ao fim e vence o GP de Singapura de Fórmula 1

Após 17 voltas, o piloto Alexander Albon (Williams) abandonou a corrida. Pouco depois, após uma parada nos boxes, Hamilton, heptacampeão mundial, caiu para o 13º lugar.

Na 28ª volta, Russel parou nos boxes, mas ainda saiu à frente de Hamilton e voltou na oitava colocação. Enquanto Norris aumentava cada vez mais sua distância para Verstappen na liderança, com mais de 25 segundos à frente.

Em seguida, Lando Norris teve um problema na asa dianteira, perdeu alguns segundos de vantagem e Verstappen foi para os boxes. Logo depois, foi a vez de Norris fazer seu pit stop. No retorno, ele manteve sua liderança, mas com três segundos em relação ao Piastri (que ainda não havia parado) e 18 para o Verstappen. Porém, o piloto da McLaren manteve o ritmo do início e aumentou a distância nas voltas seguintes.

Na 40ª volta, Oscar Piastri, da McLaren, que havia perdido posição no pit stop, fez uma grande ultrapassagem em Lewis Hamilton (Mercedes) e assumiu a quarta colocação da corrida. Cinco voltas depois, Piastri passou bonito por George Russel (Mercedes) e foi para terceiro.

No fim da corrida, as posições dos pilotos estavam bem definidas. Norris encerrou 29 segundos à frente de Verstappen, que ficou com a segunda colocação, e garantiu a vitória no GP de Singapura de Fórmula 1.

Veja como ficou a classificação do GP de Singapura de Fórmula 1 neste domingo: