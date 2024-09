Giuliano pode alcançar marca de 800 jogos na carreira contra o Novorizontino

O meio-campista Giuliano, anunciado pelo Santos em dezembro de 2023, pode completar seu 800º jogo da carreira se entrar em campo nesta segunda-feira, contra o Novorizontino.

"Muito feliz com essa marca pessoal. São 800 jogos de muitas vitórias, de algumas derrotas, de muita experiência, de muito aprendizado. Então é um dia especial para mim, especial pra nós também, é um jogo que por si só tem componentes decisivos e a gente joga dentro de casa com o apoio do nosso torcedor", disse.

"A gente espera poder fazer um grande jogo, voltar à liderança e que eu tenha uma noite feliz também coroando esses 800 jogos", completou.