Em hexacampeonato brasileiro, Corinthians quebra recorde de público do futebol feminino nacional

Dessa forma, o Timão agora é dono de quatro dos cinco maiores públicos do futebol feminino brasileiro. O quinto maior público pertence ao Internacional, que jogou justamente contra o Corinthians no duelo de ida da final do Brasileirão de 2022.

Na manhã deste domingo, o Corinthians conquistou o hexacampeonato do Brasileirão feminino. As Brabas venceram o São Paulo no jogo de ida por 3 a 1, e no jogo de volta confirmaram o título ao conseguirem novo triunfo, dessa vez por 2 a 0. Jaqueline e Carol Nogueira balançaram as redes em Itaquera.

Esse ainda foi o quinto título consecutivo da Série A1 para o Timão, que é o maior campeão da competição nacional, com seis taças. A Ferroviária é a segunda equipe com mais troféus, com dois.