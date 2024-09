Elenco do Corinthians se reapresenta e inicia preparação para duelo com Fortaleza na Sul-Americana

Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos na partida deste sábado fizeram um trabalho regenerativo na parte interna do CT. Enquanto o restante realizou um treinamento de organização ofensiva no Campo 3, organizado pelo técnico Ramón Díaz, seguido por uma atividade de enfrentamento em espaço reduzido.

O treinamento teve a participação de seis atletas das categorias de base do clube: o zagueiro Caio Garcez (2004); e os meio-campistas André (2006), Dieguinho (2007), Luís Eduardo (2007), Thomas (2005), Tomás Argentino (2004).

Na tarde desta segunda, a equipe fará o último treino antes da viagem do confronto com o Fortaleza. Na partida de ida, o Corinthians venceu o Fortaleza por 2 a 0, na Arena Castelão. Assim, joga apenas pelo empate na volta e pode perder por até um gol de diferença para garantir classificação para a semifinal do torneio continental. Um triunfo do Fortaleza por dois gols de vantagem levaria a eliminatória para as penalidades máximas.

Quem classificar encara o vencedor do confronto entre Athletico-PR e Racing, da Argentina. No primeiro jogo, os brasileiros venceram por 1 a 0, em casa.