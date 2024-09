Ednaldo Rodrigues promete mais investimentos no futebol feminino e aumento na premiação do Brasileirão

Na decisão do Brasileirão, o Corinthians levou a taça pelo 5º ano seguido, depois das vitórias na ida, por 3 a 1, e na volta, por 2 a 0. As duas partidas, disputas no Morumbis e na Neo Química Arena, tiveram um bom público nas arquibancadas. Inclusive, os 44.136 torcedores presentes no estádio neste domingo representam o maior público da história do futebol feminino no Brasil.

"A gente tem que parabenizar toda a torcida do Corinthians e do São Paulo. Foram 28 mil lá (Morumbis) e quase 45 mil torcedores hoje aqui. Isso não é à toa. Isso deve ser celebrado, não são números pequenos, são expressivos. Por isso, cada vez mais, não só a CBF, mas também as federações e as políticas de estado, que tem que fortalecer e premiar o futebol feminino, não adianta apenas ficar no seio dos clubes e das federações. A CBF vai continuar investindo para que o futebol feminino não seja só essa festa dentro de campo, mas que também tenha competições que deixem um legado de dignidade para todas as atletas", comentou.

Por fim, o presidente da CBF também falou sobre o regulamento da competição, que rebaixa quatro clubes mesmo tendo apenas 16 equipes na disputa. Em 2024, Santos, Botafogo, Atlético-MG e Avaí Kindermann caíram para a Série B.