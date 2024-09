Com Veiga e sem Rocha, Palmeiras está pronto para pegar o Vasco em Brasília; veja escalações

O Verdão, ainda, conseguiu um efeito suspensivo e contará com a volta de Zé Rafael. Apesar de ter evoluído na recuperação, Gabriel Menino não foi relacionado. Assim como Piquerez (cirurgia no joelho esquerdo), Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo), Mayke (lesão na panturrilha direita) e Marcelo Lomba (pubalgia).

Do outro lado, o Vasco conta com a volta de João Victor, que cumpriu suspensão no empate contra o Flamengo, no Maracanã. Ainda assim, Adson, Paulinho e Guilherme Estrella seguem fora.

O técnico Rafael Paiva, então, decidiu mandar a campo o seguinte time: Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon, Léo e Lucas Piton; Sforza, Hugo Moura e Payet; David, Vegetti e Rayan.