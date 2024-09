Com gol no fim, Milan bate Inter e soma segunda vitória seguida no Italiano

Na tarde deste domingo, um clássico do futebol mundial agitou a quinta rodada do Campeonato Italiano. O Milan bateu a Inter de Milão no Derby della Madoninna, por 2 a 1, no Giuseppe Meazza. Pulisic e Matteo Gabbia marcaram os gols da vitória dos visitantes, enquanto Dimarco descontou para os donos da casa.



Com o resultado, o Milan chegou ao seu segundo triunfo consecutivo no Italiano e encerrou um jejum de dois anos sem vencer o rival. O time de Paulo Fonseca alcançou os oito pontos e pulou para a sétima colocação. Do outro lado, a Inter de Milão perdeu a chance de assumir a liderança do torneio. A equipe de Simone Inzaghi ficou na sexta posição, também com oito pontos.



Os dois clubes, agora, retornam aos gramados pela sexta rodada do Campeonato Italiano. O Milan recebe o Lecce na próxima sexta-feira (27), às 15h45 (de Brasília), no San Siro. Por sua vez, a Inter de Milão encara a Udinese no sábado, a partir das 10h, no Bluenergy Stadium.

O jogo



A primeira chance mais clara da partida veio logo aos cinco minutos. Após bate e rebate, a bola sobrou com Morata dentro da área. O centroavante finalizou colocado e viu Sommer espalmar, mandando para escanteio. Após a cobrança, a zaga da Inter de Milão afastou.



E foi aos nove minutos que o Milan conseguiu inaugurar o marcador no Giuseppe Meazza. Pulisic roubou a bola de Mkhitaryan e partiu em velocidade. A zaga da Inter não parou o atacante, que invadiu a grande área e colocou no fundo das redes.



Ao ficar em desvantagem no marcador, a Inter de Milão respondeu. Dimarco alçou bola para dentro da área, Dumfries escorou para o meio e Lautaro Martínez pegou de primeira, mas mandou por cima do travessão.



E foi aos 27 minutos que a Inter de Milão deixou tudo igual no marcador. Barella fez lindo lançamento para Dimarco, que tocou para Lautaro. O argentino driblou a marcação na entrada da área e serviu o ala dentro da área, que bateu cruzado e empatou tudo novamente.



Com 41 minutos no relógio, a Inter de Milão quase virou o duelo. Lautaro encontrou Marcus Thuram dentro da área. O atacante fez o giro e finalizou rasteiro, cruzado, mas Maignan fez grande defesa e evitou o segundo gol dos donos da casa.



O segundo tempo do confronto começou com tudo e o Milan quase marcou o segundo gol. Emerson Royal acreditou na jogada e fez um cruzamento de carrinho para dentro da área. Rafael Leão se adiantou ao marcador e cabeceou para o gol, mas Sommer conseguiu grande defesa e evitou o gol rival.