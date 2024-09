Com Deyverson protagonista, Atlético-MG vence o Bragantino e sobe no Campeonato Brasileiro

Com o resultado, o Atlético-MG foi aos 36 pontos e subiu para a nona posição. Por outro lado, o Bragantino permaneceU na 12ª posição, com 31 tentos conquistados, apenas três acima do Corinthians, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

O Atlético-MG volta a campo nesta quarta-feira, às 19 horas (de Brasília), quando recebe o Fluminense, pela partida de volta das quartas de final da Copa Libertadores. Já o Bragantino encara o Inter às 19 horas do mesmo dia, pelo Brasileiro, no Estádio Nabi Abi Chedid.

O time da casa teve chance de abrir o placar quando o árbitro Lucas Paulo Torezin marcou pênalti de Pedro Henrique em Deyverson. O próprio centroavante bateu, mas Cleiton acertou o canto e fez a defesa, aos 14 minutos.

Aos 38 minutos, Deyverson conseguiu se redimir. Rubens recebeu na ponta esquerda e cruzou para o centroavante anotar um belo gol, de primeira.

Ainda antes do intervalo, Brahian Palacios até balançou as redes, mas o VAR viu impedimento de Deyverson no começo da jogada e anulou o gol, aos 41 minutos.