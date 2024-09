Chapecoense derrota Avaí e sai do Z4 da Série B

Neste domingo, em confronto válido pela 28ª rodada da Série B, a Chapecoense recebeu o Avaí na Arena Condá, venceu por 1 a 0 e saiu da zona de rebaixamento da competição. Rafael Carvalheira foi quem balançou as redes para a equipe da casa.

Com o triunfo, a Chapecoense chegou aos 31 pontos, na 14ª colocação, e deixou o Z4 do torneio. No início da rodada, a equipe somava 28, na 17ª posição. Já o Avaí permaneceu com 40 pontos, na oitava colocação.

A Chapecoense volta aos gramados na próxima quinta-feira, às 19h (de Brasília), quando recebe o Amazonas, na Arena Condá. Na segunda-feira (30/09), o Avaí visita o Guarani, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Ambos os duelos serão válidos pela 29ª rodada da Série B.