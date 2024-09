Borussia Dortmund é goleado por Stuttgart e perde invencibilidade no Campeonato Alemão

Com o resultado, o Dortmund desceu para a oitava posição da competição, com sete pontos. Além disso, foi derrotado pela primeira vez nesta edição da liga nacional. Enquanto o Stuttgart subiu para a sexta posição, com os mesmos sete pontos, porém leva vantagem no saldo de gols (4 a 0).

O Borussia volta a campo na próxima sexta-feira, às 15h30 (de Brasília), contra o Bochum, no Signal Iduna Park, pela quinta rodada da Bundesliga. Já o Stuttgart visita o Wolfsburg, no sábado (30), às 10h30.

Logo no início do jogo, aos quatro minutos do primeiro tempo, o Stuttgart abriu o placar. Após boa troca de passes, Mittelstadt acertou ótimo lançamento por baixo para Undav, que avançou e chutou rasteiro no canto direito.

Pouco tempo depois, aos 21 minutos, o Stuttgart ampliou. Demirovi? recebeu passe de Jamie Leweling, após boa jogada individual, e cruzou na medida para Demirovi?, que cabeceou forte para o fundo do gol.

Aos 16 minutos da etapa final, o Stuttgart chegou ao seu terceiro gol. Em jogada ensaiada no escanteio, Mittelstadt cruzou para Karazor, que ajeitou de cabeça para Enzo Millot chegar chutando e balançar as redes.

O Borussia Dortmund diminuiu a desvantagem aos 29 minutos. Jamie Bynoe-Gittens avançou em contra-ataque e tocou para Serhou Guirassy, que protegeu a bola em velocidade e finalizou entre as pernas do goleiro.