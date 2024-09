Bia Haddad comemora título no WTA 500 de Seul e destaca tranquilidade ao longo da partida

A tenista Bia Haddad Maia conquistou, na manhã deste domingo, o título do WTA 500 de Seul, na Coreia do Sul, ao vencer a russa Daria Kasatkina por 2 sets a 1, com parciais de 1/6, 6/4 e 6/1, em 1h50. Depois do jogo, a brasileira comemorou o resultado e destacou sua tranquilidade ao longo da partida para buscar a virada.

"Estou muito feliz com o meu trabalho nesta semana. Passei por situações e adversidades diferentes e consegui conduzir muito bem. Hoje eu não entrei como gostaria, estava errando bastante, mas busquei ficar calma e tinha a estratégia muito clara. A Kasatkina é uma jogadora muito competitiva, ela é muito constante durante todo o ano e eu sabia que seria um jogo duro, nós já tivemos outros encontros. O importante hoje foi ficar no presente, jogar ponto a ponto e saber que, no tênis, as coisas nem sempre começam do jeito que a gente quer. Tem que ter calma, o jogo é longo, e foi isso o que aconteceu hoje", disse Bia Haddad.