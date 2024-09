Anápolis marca no fim, vence Retrô e larga em vantagem na final da Série D do Brasileirão

A grande decisão da Série D do Campeonato Brasileiro teve seu pontapé inicial. Neste domingo, o Anápolis largou em vantagem ao vencer o Retrô, por 2 a 1, em duelo disputado no Estádio Jonas Duarte. Kevyn e Breno anotaram os gols do triunfo dos donos da casa, ao passo que Denílson descontou para o time visitante.

Com o resultado, o Anápolis terá a vantagem do empate no confronto de volta. Qualquer igualdade no placar dá o título ao time goiano. Do outro lado, o Retrô precisará vencer o adversário por dois gols de diferença caso queira sair com o troféu da Quarta Divisão.

As duas equipes decidem o título da Série D do Brasileirão no próximo domingo (29). A bola para Retrô e Anápolis rola às 17h (de Brasília), na Arena de Pernambuco.