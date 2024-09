Adversário do Santos, Novorizontino tem a segunda melhor campanha como visitante na Série B

Em relação aos tentos, a equipe marcou 14 e sofreu apenas 11. Três dos seis triunfos foram conquistados sem sofrer gol. Já nos empates, em dois deles o placar ficou em branco.

O duelo desta segunda-feira é de extrema importância para as duas equipes. O Novorizontino é o atual líder, com 50 pontos, enquanto o Santos aparece logo atrás, com um a menos.

O jogo está marcado para às 21h (de Brasília), na Vila Viva Sorte, em Santos.