Will Smith recebe camisas de Flamengo e Vasco durante estadia no Rio de Janeiro

O ator e rapper Will Smith, famoso pela série "Um Maluco no Pedaço" e pelo filme "Bad Boys", posou para fotos com camisas do Flamengo e no Vasco durante sua estadia no Rio de Janeiro. O norte-americano se apresentou nesta quinta-feira no Rock In Rio, um dos principais festivais de música do mundo.

A camisa do Flamengo foi entregue pelo cantor Naldo Benny, que estava prestigiando o festival. Na foto, Will Smith posa com um uniforme com seu nome e o número dez personalizado.