Santos vai disputar o Brasileirão de Aspirantes e estreia na próxima quarta-feira

O Santos vai disputar o Brasileirão de Aspirantes 2024 e estreia na próxima quarta-feira (25/09), às 16 horas (de Brasília), contra o Cuiabá, no CT Manoel Dresch, em Cuiabá. O Peixe integra o grupo B da competição sub-23.

Comandados pelo treinador Orlando Ribeiro, o Santos contará com atletas e comissão técnica da equipe sub-20. Atletas da equipe profissional, dentro do limite de idade da competição, podem reforçar a equipe eventualmente. Os jovens Balão, Fernandinho e Kevin Malthus, que estão afastados do elenco principal do Peixe, já treinam com o grupo que vai disputar o Brasileiro de Aspirantes.