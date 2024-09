Rodrigo Cezar avalia campanha do Santos no Paulista sub-20 e projeta quartas contra o Bragantino

O atacante Rodrigo Cezar, um dos destaques da equipe sub-20 do Santos, avaliou a campanha do time no Paulista da categoria. O Peixe foi o segundo colocado do Grupo 25, na terceira fase do torneio, e se classificou às quartas de final.

Rodrigo comemorou a vaga conquistada pelo time, comandado por Orlando Ribeiro. Ele reconheceu que o Peixe teve dificuldades, mas valorizou a classificação.

"Conseguimos uma classificação importante. Estávamos em um grupo difícil, contra equipes qualificadas, como o Mirassol, que poderia chegar nas quartas de final também, pelo bom time que tem. Então, temos que valorizar e aproveitar para aumentar a confiança do nosso elenco para o mata-mata", disse o jogador.