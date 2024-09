Veiga aprova jogo no Mané Garrincha e projeta jogo contra o Vasco: 'fomos felizes lá'

O Palmeiras tem compromisso marcado neste domingo (29), no Mané Garrincha, em Brasília (DF), diante do Vasco, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O meio-campista Raphael Veiga comentou a expectativa de retornar ao local depois de pouco mais de um ano.

"Particularmente, é um estádio que eu gosto de jogar, eu acho muito bom. Não sei como vai estar o gramado, mas o ambiente eu gosto bastante, já fomos felizes lá. Espero que nós, como time, possamos voltar e fazer um bom jogo, de novo com aquela confiança dos últimos jogos para ganhar e ir somando os pontos porque, principalmente nessa reta final, todos os pontos são importantes", disse.

O último compromisso do Palmeiras no Mané Garrincha foi a decisão da Supercopa de 2023, quando o time de Abel Ferreira bateu o Flamengo, por 4 a 3, com dois gols de Veiga. No palco do jogo contra o Vasco, o Alviverde tem seis vitórias, três empates e três derrotas.