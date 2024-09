Zé Rafael e Menino treinam, e Palmeiras segue preparação para jogo contra o Vasco

Por outro lado, Estêvão, com lesão no músculo posterior da coxa esquerda não deve estar à disposição. O atleta está entregue ao Departamento Médico. Caio Paulista, suspenso, também não joga. Piquerez (cirurgia no joelho esquerdo), Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo), Mayke (lesão na panturrilha direita) e Marcelo Lomba (pubalgia) completam a lista de desfalques. Dessa forma, o treinador terá que fazer pelo menos duas mudanças na equipe.

O Verdão é o atual vice-líder do Brasileiro com 50 pontos e vem de quatro vitórias seguidas. A última foi uma goleada por 5 a 0 sobre o Criciúma, no Allianz Parque. A delegação palmeirense ainda tem mais um treino, no sábado, antes da viagem para Brasília.