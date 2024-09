Palmeiras celebra 82 anos da Arrancada Heroica: "Morreu líder e nasceu campeão"

No ano de 1942, o clube alviverde foi obrigado a abandonar o nome Palestra Itália em meio à Segunda Guerra Mundial. Isso aconteceu depois que o governo brasileiro estabeleceu um decreto que proibia representações dos países do Eixo, formado por Alemanha, Itália e Japão.

Em março daquele ano, o Palestra Italia passou a se chamar Palestra de São Paulo e precisou alterar as cores da bandeira, retirando o vermelho e ficando apenas o verde, branco e amarelo. A letra I, que fazia alusão ao "Itália", também precisou ser retirada do escudo. Seis meses depois, o governo brasileiro determinou que o nome fosse novamente alterado, alegando que "Palestra" fazia alusão à Itália.

Com isso, em 14 de setembro de 1942, foi oficializado o nome de Sociedade Esportiva Palmeiras e surgiu o escudo utilizado até os dias de hoje, apenas com as cores verde e branco. Seis dias depois, no dia 20 de setembro, sob o novo nome, o clube encarou uma final tensa diante do rival São Paulo. No Pacaembu lotado, o Palmeiras vencia por 3 a 1, com gols de Cláudio, Del Nero e Echevarrieta, enquanto Waldemar de Brito anotou para os são-paulinos.

Até que o árbitro Jaime Janeiro Rodrigues viu pênalti de Virgílio sobre Og Moreira e expulsou o atleta tricolor aos 19 do segundo tempo. Os atletas do São Paulo se revoltaram com a marcação da penalidade e com a advertência a Virgílio e, capitaneados por Luizinho, os são-paulinos abandonaram a partida. Sem o retorno dos tricolores ao campo, o árbitro esperou o término do tempo regulamentar e encerrou o confronto.

O Palmeiras, então, faturou o título do Paulista daquele ano, de forma invicta, em sua primeira partida sob a nova alcunha.