Lando Norris dá troco em Charles Leclerc e lidera segundo treino livre do GP de Singapura

Após ficar no quase no primeiro treino livre do GP de Singapura, Lando Norris, da McLaren fez um tempo de 1min30s727 no segundo treino e terminou na liderança. Charles Leclerc, que liderou o primeiro, terminou em segundo, com apenas 0s058 de diferença para o britânico.

Parceiro de Leclerc na Ferrari, Carlos Sainz fechou o top-3. Yuki Tsunoda, da RB, ficou em quarto e Oscar Piastri, da McLaren, em quinto.