Joia do sub-15 do Santos se recupera de lesão e fica à disposição para jogo decisivo no Paulista

Tratado como uma joia das categorias de base do Santos, o atacante Nadson se recuperou de uma contusão na coxa e está à disposição do Peixe para o próximo compromisso no Campeonato Paulista da categoria, contra o Sfera.

O duelo é válido pela última rodada da terceira fase do Estadual e ocorre neste sábado, às 9h (de Brasília). O Santos é o líder do Grupo 23, com dez pontos conquistados, e precisa de um simples empate para garantir a classificação para as quartas de final do torneio.

Nadson, que vinha alternando entre partidas do sub-15 e do sub-17 antes de se lesionar, se mostra ansioso com o seu retorno aos gramados. Ele é o vice-artilheiro da equipe no Paulistão, com nove gols em 15 partidas disputadas.