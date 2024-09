Igor Coronado é o melhor jogador brasileiro dos jogos de ida das quartas da Copa Sul-Americana

Com uma atuação decisiva contra o Fortaleza, o meia Igor Coronado, do Corinthians, foi o melhor jogador brasileiro dos jogos de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. O jogador de 32 anos só perdeu para o goleiro Eder Chaux, do Independiente Medellín-COL, segundo dados do site Sofascore.

Atuando na Arena Castelão contra mais de 46 mil torcedores do Fortaleza, o Corinthians conquistou uma importante vitória por 2 a 0 e construiu uma boa vantagem para a partida de volta, na Neo Química Arena. Um dos destaques do duelo, o meia Igor Coronado abriu o placar para o Timão com um lindo gol de fora da área.