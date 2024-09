Goleiro do São Paulo, Rafael se destaca entre jogadores do Brasileirão em 2024

Um dos principais jogadores do elenco do São Paulo, Rafael vive boa fase na temporada. Importante no empate em 0 a 0 com o Botafogo, pela ida das quartas de final da Libertadores, o goleiro tem se destacado entre os atletas do futebol brasileiro.

Desde a estreia do técnico são-paulino Luis Zubeldía, Rafael acumulou 14 partidas sem ser vazado, melhor número entre atletas que pertencem à clubes da elite do Campeonato Brasileiro.

Ao todo, Rafael disputou 23 jogos com Zubeldía. Assim, ele não sofreu gol em 61% das partidas, maior percentual entre jogadores da Série A. Segundo o Sofascore, o goleiro tricolor sofreu apenas 13 gols e realizou 58 defesas. Além disso, tem 76% de acerto no passe.