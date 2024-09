Fortaleza x Bahia: veja onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

Em duelo nordestino do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza enfrenta o Bahia, no Castelão. O confronto entre as equipes será às 21h (de Brasília). O duelo terá transmissão do Sportv e Premiere.

Os cearenses tentam acabar com a sequência de maus resultados. Além dos tropeços na Série A, o Fortaleza foi derrotado no meio de semana pelo Corinthians, pela Sul-Americana.