Fluminense x Botafogo: confira onde assistir e prováveis escalações do clássico pelo Brasileirão

O clássico entre Fluminense e Botafogo é uma das principais atrações da 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os times duelam neste sábado, às 18h30(de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). A partida contará com transmissão do Premiere.

Vencer não é uma escolha para eles e sim uma responsabilidade de olho na tabela de classificação. Mas ambos precisarão superar o desafio de deixar de lado a Libertadores, já que decidirão a sorte no torneio continental na próxima quarta-feira.

O Fluminense venceu o Atlético-MG no meio de semana por 1 a 0 e agora precisa de um empate na quarta-feira, em Minas Gerais, para ser semifinalista da competição. No mesmo dia o Botafogo vai tentar vencer o São Paulo no Morumbis, pois ambos empataram sem gols no Rio de Janeiro.