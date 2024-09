Flamengo opta por poupar titulares contra o Grêmio visando duelo da Libertadores

O Flamengo anunciou, nesta sexta-feira, que optou por manter 12 jogadores no Rio de Janeiro para treinamentos específicos no sábado, domingo e segunda. A decisão foi tomada em conjunto pela comissão técnica e a diretoria da equipe.

Portanto, Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Alex Sandro, Pulgar, Léo Ortiz, De La Cruz, Arrascaeta, Plata, Gerson e Bruno Henrique são desfalques certos para o duelo contra o Grêmio e focam no embate contra o Peñarol, pela volta das quartas de finais da Libertadores. A partida, pela 27ª rodada do Brasileirão, vai acontecer às 18h30 (de Brasília) desse domingo, fora de casa.

O Flamengo alega que a decisão contempla o foco nas duas competições devido ao curto intervalo de descanso entre as partidas e que a logística para Porto Alegre está comprometida pela tragédia causada pelas enchentes no Rio Grande do Sul.