Finalistas do Brasileirão feminino, técnicos de Corinthians e São Paulo projetam decisão em Itaquera

O Campeonato Brasileiro feminino conhecerá seu campeão neste fim de semana. Antes disso, porém, jogadoras e técnicos dos finalistas Corinthians e São Paulo concederam entrevista coletiva no Museu do Futebol.

Nesta sexta-feira, o treinador Lucas Piccinato, Tamires e Duda Sampaio, do Corinthians, e o técnico Thiago Viana, Aline Milene e Dudinha, do lado do São Paulo, falaram sobre a partida de volta entre as equipes. A bola rola neste domingo, às 10h (de Brasília), na Neo Química Arena.

O Corinthians construiu uma boa vantagem no jogo de ida, disputado no Morumbis. As Brabas venceram o São Paulo por 3 a 1. Dessa forma, podem perder por até um gol de diferença que sairão de Itaquera com mais um título para a conta. Já o Tricolor precisa de um triunfo por 2 a 0 para levar a decisão para os pênaltis.