Enzo Maresca esclarece posicionamento dos atacantes do Chelsea

Nas primeiras partidas da Premier League, principal competição que o Chelsea disputa em 2024/25, Maresca alternou nas escolhas do ataque. Porém, nos últimos dois jogos, manteve o seguinte quarteto: Palmer, Madueke, Pedro Neto e Jackson.

Os Blues ocupam a sétima posição na liga nacional, com sete pontos conquistados. A equipe venceu duas vezes, empatou uma e perdeu uma.

O Chelsea volta a campo neste sábado, às 8h30 (de Brasília), diante do West Ham, no Estádio Olímpico de Londres, pela quinta rodada do Campeonato Inglês.