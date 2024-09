São Paulo não perde para times brasileiros em casa na Libertadores há 11 anos

O São Paulo conquistou um grande resultado na última quarta-feira, contra o Botafogo, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores, no Nilton Santos. O Tricolor conseguiu segurar o Fogão, e o jogo terminou empatado sem gols. Agora, a decisão acontecerá no Morumbis, onde o time paulista possui bom retrospecto contra times brasileiros pelo torneio continental.

A equipe do Morumbi ostenta uma série de quatro jogos sem perder para times brasileiros em seus domínios pela Libertadores. A última derrota aconteceu em 2013, quando o São Paulo foi superado pelo Atlético-MG, por 2 a 1, pela ida das oitavas de final.

De lá para cá, o São Paulo recebeu rivais conterrâneos quatro vezes. Em 2015, na última rodada da fase de grupos, o Tricolor venceu o Corinthians por 2 a 0. No jogo de ida das oitavas de final da mesma edição, a equipe bateu o Cruzeiro por 1 a 0. No ano seguinte, vitória por 1 a 0 contra o Atlético-MG na primeira partida das quartas. Nesta mesma etapa, mas em 2021, empate em 1 a 1 com o Palmeiras, no que foi o último jogo em casa contra brasileiros pela Libertadores.