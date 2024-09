Deivid defende dois pênaltis, e Palmeiras busca empate com Cruzeiro na ida da final do Brasileiro sub-20

O JOGO

Aos 31 minutos do primeiro tempo, o Cruzeiro teve um pênalti assinalado a seu favor. Gui Meira assumiu a cobrança e Deivid defendeu. Porém, após irregularidade, a arbitragem mandou voltar.

Na segunda tentativa, a finalização Gui Meira novamente foi parar nos braços de Deivid, que defendeu sua segunda cobrança de pênalti em uma noite inspirada em Belo Horizonte.

O Cruzeiro enfim inaugurou o marcador aos 45 minutos da etapa inicial. Tevis fez uma linda jogada pelo lado direito do campo de ataque, costurou a defesa palmeirense e, da entrada da área, mandou um foguete de canhota no canto direito de Gui Meira, que nada pôde fazer.

O empate do Palmeiras saiu logo no início do segudo tempo, no primeiro minuto. Gilberto, pelo lado esquerdo e próximo à grande área, cobrou uma falta diretamente para o gol. O goleiro do Cabuloso, Otávio, faz a defesa, mas espalmou em seu companheiro de equipe José. A bola bateu no zagueiro cruzeirense e foi parar dentro do fundo do gol.

Aos 13 minutos, o Cruzeiro voltou a estar na frente do placar. Após cruzamento para área, o goleiro do Verdão, Deivid, fez outra bela defesa com ótimo tempo de reação, mas a bola sobrou nos pés de Henrique Silva. O jogador do Cruzeiro ajeitou o corpo e, de fora da área, finalizou de perna direita rasteiro, no canto esquerdo do arqueiro alviverde.