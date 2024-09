Cruzeiro x Palmeiras: veja informações e onde assistir ao jogo de ida da final do Brasileiro sub-20

O primeiro jogo da decisão do título terá transmissão do canal SporTV.

Campanhas

Neste Brasileiro sub-20, Verdão disputou 21 partidas, com 15 vitórias, dois empates e quatro derrotas, somando 54 gols marcados e 24 sofridos. Thalys é o artilheiro da equipe no torneio, com 15 tentos. No mata-mata, o Alviverde passou por Santos e Athletico-PR.

O Palmeiras tem dois títulos de Brasileiro sub-20. O primeiro veio em 2018, superando o Vitória na final. O bicampeonato foi conquistado em 2022, com a vitória sobre o Corinthians na grande decisão, com gol de Endrick. Essa será a quinta final do Verdão nos últimos sete anos.

O Cruzeiro, do outro lado, somou 11 vitória, sofreu cinco empates e cinco derrotas ao longo da competição. Além disso, marcou 43 gols e sofreu 29. Na fase eliminatória, a equipe mineira deixou para trás as equipes de Grêmio e Fortaleza.

A Raposa tenta conquistar seu quinto título na competição. O clube foi campeão, pela última vez, em 2017, ao bater o Coritiba, nos pênaltis. Antes disso, o Cruzeiro já havia levantado outras três taças, em 2007, 2010 e 2012.