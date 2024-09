Corinthians x Atlético-GO: confira onde assistir à partida pela 27ª rodada do Brasileiro

Nunes consuma o casamento com Bolsonaro

Como chegam as equipes para o duelo?

O Corinthians precisa da vitória dentro de sua arena para afastar a má fase na competição e poder sair da zona de rebaixamento. O Timão, que foi derrotado pelo Botafogo por 2 a 1 no Nilton Santos na última rodada, ocupa a 18ª posição da tabela e soma 25 pontos.

O Alvinegro Paulista, porém, chega para o confronto contra os goianos embalados pelo importante triunfo contra o Fortaleza por 2 a 0 na Arena Castelão, pela ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. Além disso, a torcida nutre a expectativa de ver Memphis Depay estrear pelo Corinthians.

As chances do atacante holandês jogar neste sábado são grandes, já que ele foi poupuado contra o Leão do Pici e passou por uma rotina de treinamentos e reforço muscular muito intensa nos últimos dias. A dúvida, agora, é saber se Memphis Depay inicia como titular, ou é opção para entrar durante os 90 minutos.