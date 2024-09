Corinthians decide a semifinal da Copa do Brasil contra o Flamengo na Neo Química Arena

O Corinthians vai decidir a semifinal da Copa do Brasil contra o Flamengo em casa, na Neo Química Arena. Os mandos de campo foram sorteados na sede da CBF na tarde desta sexta-feira.

O confronto de ida, que será disputado no Maracanã, está programado para a semana do dia 2 de outubro, enquanto a volta deve acontecer na semana do dia 17.

O Timão busca seu 4º título da Copa do Brasil, enquanto o Flamengo vai em busca de sua 5ª taça. O confronto será a reedição da final da Copa do Brasil de 2022.